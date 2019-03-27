Абызова доставили в суд
Обвиняемый по делу о хищении 4 млрд руб. и создании преступного сообщества экс-министра «Открытого правительства» России Михаила Абызова доставили в московский Басманный суд. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-секретаря суда Юнону Цареву.
В среду, 27 марта, ему должны избрать меру пресечения.
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Ранее сообщалось, что материалы на арест Абызова поступили в суд.
Экс-министр по делам «Открытого правительства» был задержан по подозрению в создании ОПГ и хищении.