Увеличилась доля россиян работающих в неформальном секторе

Согласно данным Росстата, в прошлом году доля россиян, занятых в неформальном секторе экономики, выросла до 20,1% или 14,6 миллионов человек. Статистика опубликована на сайте ведомства.

По данным Росстата, в прошлом году неформальная занятость среди мужчин составила 21,7%, а среди женщин — 18,4%. При этом больше всего неформально занятых россиян ведомство насчитало в Чечне (64%), Дагестане (52%) и Кабардино-Балкарии (по 48%).

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В 2017 году занятость россиян в неформальном секторе экономики составляла 19,8% или 14,3 миллионов человек.

Ранее Росстат назвал российские регионы с самым незанятым населением.