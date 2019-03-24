НБУ спрогнозировал замедление роста экономики Украины

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В Нацбанке Украины (НБУ) заявили, что роста экономики страны в 2019 году замедлится до 2,5%. Об этом сообщает ТАСС.

По данным ведомства, основным сдерживающим фактором для экономики Украины станет жесткая монетарная политика.

Как отмечается, она необходима для возвращения инфляции к среднесрочной цели 5%.

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При этом НБУ прогнозирует ускорение роста экономики страны в 2020-2021 годах.

Ранее украинский лидер Петр Порошенко рассказал, как экономика Украины справилась с потерями на рынках России.