НБУ спрогнозировал замедление роста экономики Украины
В Нацбанке Украины (НБУ) заявили, что роста экономики страны в 2019 году замедлится до 2,5%. Об этом сообщает ТАСС.
По данным ведомства, основным сдерживающим фактором для экономики Украины станет жесткая монетарная политика.
Как отмечается, она необходима для возвращения инфляции к среднесрочной цели 5%.
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При этом НБУ прогнозирует ускорение роста экономики страны в 2020-2021 годах.
Ранее украинский лидер Петр Порошенко рассказал, как экономика Украины справилась с потерями на рынках России.