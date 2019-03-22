В ООН определились с отношением к заявке России об освоении шельфа Арктики
Первый заместитель министра природных ресурсов и экологии России Денис Храмов заявил, что в ООН определили свое отношение к российской заявке по расширению шельфа в Арктике, передает РИА «Новости».
По его словам, комиссия ООН в настоящее время выполняет процедуры, предусмотренные конвенцией. Чиновник выразил надежду, что на следующей сессии в первые недели июля она приступит к «подготовке рекомендаций».
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«Все неплохо, все идет в рабочем порядке. Комиссия слышит нашу аргументацию, ведем с ними рабочий диалог», — сказал Храмов.
Ранее глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявлял, что эксперты ООН высоко оценили подготовленный Россией документ по расширению шельфа в Арктике.