«Газпром» уведомляет о прекращении транзита газа через Украину, заявили в «Нафтогазе»

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Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Газпром» начал уведомлять страны, которые зависят от транзита газа через Украину о прекращении поставок топлива в 2020 году. Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

Коболев напомнил, что с 1 января 2020 года «Натфогаз» передаст национальную газотранспортную систему (ГТС) независимой компании, с которой придется договариваться «Газпрому». Топ-менеджер уточнил, что в настоящие время переговоры «Газпрома» по этому вопросу идут «тяжело».

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«Либо «Газпром» подписывает контракт, и тогда вопрос обесценивания ГТС автоматически исчезает из нашего иска, либо, извините, но вам придется это компенсировать», — сказал Коболев.

Он также отметил, что Украине, чтобы «пройти» зиму 2020 года потребуется закачать в свои хранилища на три миллиарда кубометров газа больше, чем обычно.

Ранее Коболев заявлял, что ФРГ оставляет Украину без транзита газа.