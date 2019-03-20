Росстат изменит методику подсчета доходов россиян

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Глава Росстата Павел Малков заявил, что служба перейдет на обновленную методику подсчета доходов населения. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, новая система позволит получать более корректные данные.

«Она намного более качественная, и результаты должны быть более глубокие, более обоснованные», — отметил Малков.

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Он добавил, что данные за первый квартал 2019 года будут опубликованы с использованием этой методологии. Также будет пересчитана годовая и квартальная статистика, начиная с 2013 года. Это необходимо сделать для того, чтобы госорганы и эксперты могли оперировать в своем анализе ретроспективными результатами.

Малков при этом уточнил, что информация по денежным доходам россиян теперь будет публиковаться ежеквартально.

Ранее сообщалось, что Росстат рассмотрит претензии экономистов к расчету реальных доходов россиян.