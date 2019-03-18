Путин: Крым сможет поставлять электроэнергию в соседние регионы

Президент России Владимир Путин на церемонии ввода новых энрогообъектов в Крыму заявил, что Крым сможет поставлять электроэнергию в соседние регионы России, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Путин прибыл на официальную церемонию открытия Балаклавской тепловой электростанции (ТЭС) 18 марта.

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По словам президента, с выводом на полную мощность двух новых крымских ТЭС — Таврической и Балаклавской — энергосистема полуострова не только может полностью обеспечить растущие потребности потребителей Крыма, но и поставлять электроэнергию в соседние регионы.

Он отметил, что текущий объем энергопотребления Крыма порядка 1000-1100 МВт, а общий ресурс (с учетом запуска новых объектов и энергомоста из Кубани) — 2070 МВт».

По словам Путина, этого «будет достаточно не только для покрытия собственных потребителей с учетом планов по развитию региона, но и для передачи в соседние регионы».