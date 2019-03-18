ФСБ пришла с обысками в магазины «Красная икра»

Сотрудники ФСБ и ФНС проводят обыски и выемку документов в сети магазинов «Красная икра», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Обыски проходят как в московских офисах и складах компании, так и в региональных, связанных с компанией — в Приморском крае и на Сахалине.

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По данным источника, к сети есть вопросы по налогам, и возможному участию в сомнительных финансовых операциях.

Официальных комментариев ведомств пока не поступало.

В феврале ФСБ и ФНС проводили обыски в нескольких агрохолдингах.