ФСБ пришла с обысками в магазины «Красная икра»
Сотрудники ФСБ и ФНС проводят обыски и выемку документов в сети магазинов «Красная икра», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обыски проходят как в московских офисах и складах компании, так и в региональных, связанных с компанией — в Приморском крае и на Сахалине.
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По данным источника, к сети есть вопросы по налогам, и возможному участию в сомнительных финансовых операциях.
Официальных комментариев ведомств пока не поступало.
В феврале ФСБ и ФНС проводили обыски в нескольких агрохолдингах.