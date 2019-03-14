«Случилось»: Пушков отреагировал на запрет полетов Boeing 737 MAX

Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на рекомендации авиакомпании Boeing о приостановке полетов Мах 8 и Мах 9.

Он отметил, что теперь никто из сторонников данных моделей не сможет сделать вид, что ничего не случилось.

«А теперь авиакомпания Boeing сама рекомендовала всем перевозчикам в мире приостановить полеты Мах 8 и Мах 9. Отныне даже самые упертые сторонники этих моделей в России не смогут сделать вид, будто ничего не случилось. Случилось. А безопасность должна быть выше доходов компаний», — написал Пушков в твиттере.

Самолет Boeing 737 MAX разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа, все они погибли. Позднее сам производитель порекомендовал временно отказаться от эксплуатации Boeing 737 MAX.