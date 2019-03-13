Акции Boeing падают на 3% из-за Трампа

Акции Boeing на Нью-Йоркской фондовой бирже рухнули на более чем на 3% из-за решения президента США Дональда Трампа приостановить в стране полеты самолетов после авиакатастрофы в Эфиопии 10 марта, передает ТАСС.

По состоянию на 21.50 мск, акции компании уменьшились на 3,1%, до 363,84 доллара за акцию.

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Ранее сообщалось, что Трамп решил приостановить полеты на Boeing 737 MAX в США.

По данным авиакомпании, самолет разбился возле эфиопского города Дэбрэ-Зэйт утром 10 марта. На борту находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.