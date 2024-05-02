Леша Свик о перенесенной операции: «Жить буду»

Рэпер Леша Свик перенес свои ближайшие концерты в Новосибирске и Перми из-за операции.

«Я уже в палате, все хорошо. Всем спасибо за переживания. Жить буду. Как-то так», — признался музыкант.

В своих соцсетях рэпер также поделился фотографией больничной еды и пожаловался, что ему предстоит целый месяц питаться кашами. При этом молодой человек не стал уточнять, по какой причине ему сделали операцию.

Свик стал известен после выхода его песни «Я хочу танцевать» в 2017 году. В январе богерша Ксения Ткачева сообщила, что разводится с мужем, рэпером Лешей Свиком. Она намекала, что причиной разрыва стали измены супруга. Однако позднее музыкант опроверг информацию о разводе, продемонстрировав обручальное кольцо на безымянном пальце.

Ткачева и Свик поженились в июле 2022 года. После регистрации брака в ЗАГСе пара отправилась загород отмечать событие с родственниками и друзьями. 1 декабря 2022 года блогерша родила дочь. Девочку назвали Эмилией.

Ранее блогерша Диана Шурыгина заявила, что вызвала полицию ради своей безопасности