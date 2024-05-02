Названа дата запуска первого автобусного маршрута из освобожденной Авдеевки

Власти Донецкой Народной Республики в ближайшие дни собираются запустить транспортное сообщение между Авдеевкой и Ясиноватой. Об этом сообщил в эфире телеканала »Россия-24» глава ДНР Денис Пушилин.

«Микроавтобусы будут уже курсировать между Авдеевкой и Ясиноватой на этой неделе», — сказал Пушилин.

Он обратил внимание, что полноценный запуск больших пассажирских автобусов на этом направлении все еще небезопасен.

Накануне Пушилин оценил количество домов, подлежащих восстановлению в Авдеевке. По его словам, только 19 строений удастся восстановить в освобожденной российскими войсками городе. Пушилин подчеркнул, что по остальным многоквартирным домам предполагается новое строительство.

Ранее в администрации ДНР произошли кадровые изменения.