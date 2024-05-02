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Пленный заявил, что командование ВСУ поступает с военными как со скотиной

МО: пленный рассказал, что солдат ВСУ отправляют на передовую без подготовки

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Thomas Peter/Reuters

Пленный украинский военнослужащий по имени Олег заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет солдат в зону боевых действий неподготовленными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео, предоставленное Минобороны РФ.

»[Командование] с солдатом поступает как с какой-то скотиной, не хорошо. Неподготовленных отправляют «на ноль» (передовую. — «Газета.Ru»)», — сказал пленный.

Он предположил, что руководство может поступать так из-за нехватки людей. По словам военнопленного, на подготовку к выполнению задач в зоне боевых действий солдатам ВСУ даются считанные дни.

До этого экс-разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что слова главкома ВСУ Александра Сырского о тактическом отступлении на Авдеевском направлении говорят о тяжелом положении армии.

По словам экс-разведчика, нехватка живой силы в рядах украинской армии может привести к тому, что она будет не в состоянии удерживать позиции, на которые отступает. Риттер не исключил, что масштабное отступление ВСУ может привести к полному освобождению Донбасса со стороны ВС РФ.

Ранее аналитик рассказал о ярости главкома ВСУ после пленения 25-й бригады.

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