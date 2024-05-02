Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно, как гнев повышает риск инфаркта

JАНА: гнев может нарушать функцию кровеносных сосудов, провоцируя инфаркт

close
100%
Depositphotos

Ученые из Колумбийского университета (США) обнаружили, что кратковременные вспышки гнева могут нарушать функцию кровеносных сосудов, потенциально повышая риск сердечного приступа или инсульта на срок до 40 минут. Результаты исследования опубликованы в Journal of the American Heart Association (JАНА).

В исследовании приняли участие 280 добровольцев, средний возраст которых составил 26 лет. Всех участников проинструктировали сначала расслабиться. При этом в течение 30 минут до начала исследования им не разрешалось разговаривать, пользоваться телефонами, читать или спать.

В ходе экспериментальной фазы каждому испытуемому было случайным образом назначено одно из четырех заданий. Часть добровольцев попросили вспомнить ситуации, которые вызывали у них гнев. Второй группе было предложено вспомнить момент тревоги, а третьей — прочитать серию предложений, содержащих печальные коннотации. Четвертое, эмоционально нейтральное задание требовало, чтобы участники несколько раз сосчитали до 100.

Для оценки изменений, происходящих в структуре и функции сосудов во время выполнения заданий, ученые использовали специальное устройство EndoPAT2000, которое измеряет кровоток в пальцах после кратковременного перерыва в кровоснабжении. Результаты показали, что даже восемь минут гнева значительно снижали эндотелиальную функцию сосудов.

Эндотелий — однослойный пласт плоских клеток, выстилающий внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов, сердечных полостей. Эндотелий синтезирует субстанции, важные для контроля свертывания крови, регуляции тонуса и артериального давления и сократительной активности сердца. Его дисфункция выступает одним из первых шагов к развитию атеросклероза, который может привести к инфарктам и инсультам.

Отмечается, что повышенный риск нежелательных сердечно-сосудистых событий сохранялся у участников исследования в течение 40 минут после имитации вспышки гнева.

Ранее ученые назвали самые вредные и полезные практики для избавления от гнева.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами