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Сочинец избил мужчину за просьбу убрать экскременты за своим питомцем

В Сочи мужчина избил соседа за просьбу убрать экскременты за собакой

В Сочи мужчина избил соседа за просьбу убрать экскременты, оставленные его собакой. Об этом сообщает Telegram-канал »ЧП Сочи».

По информации Telegram-канала, инцидент произошел в гаражном кооперативе «Таврия», расположенном в Адлерском районе. На кадрах с места происшествия видно как мужчина за ногу вытаскивает соседа из помещения, а затем начинает избивать лежащего на земле оппонента. Позже обратившие внимание на происходящее прохожие разняли участников потасовки.

Сообщается, что причиной конфликта стало то, что один попросил другого убрать экскременты за своей собакой. Отмечается, что мужчина систематически выгуливает питомца у ворот соседа, и пес постоянно оставляет там свои отходы жизнедеятельности.

В результате произошедшего пострадавшему от нападения соседа потребовалась помощь медиков. Информации о его состоянии не поступало. Прочие детали и обстоятельства инцидента не уточняются.

Ранее школьница из Пермского края избила сверстницу на камеру и выложила видео в Telegram.

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