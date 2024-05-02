Власти Харьковской области сообщили об эвакуации детей

Более 100 детей с их семьями эвакуировали из нескольких населенных пунктов Харьковской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram-канале.

«Из отдельных населенных пунктов Богодуховского, Изюмского и Харьковского района эвакуированы 111 детей с семьями: Золочевская община — 15; Боровская община — 4; Дергачевская община — 62; Липецкая община — 30», — написал он.

Синегубов добавил, что в течение суток в регионе взрывотехники провели разминирование 41,6 га территории, уничтожив 486 взрывоопасных предметов.

28 апреля глава пророссийской администрации Купянского района Харьковской области Александр Капленко заявил, что ряд населенных пунктов в подконтрольной РФ части региона опустели из-за постоянных обстрелов со стороны украинской армии. По его словам, власти пытаются помочь оставшимся жителям и эвакуируют тех, кто из-за регулярных обстрелов принял решение перебраться в безопасное место.

Ранее в Харьковской области ввели дополнительные отключения электроэнергии.