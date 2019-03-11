МЭА: США смогут обогнать Россию по экспорту нефти к 2024 году
США к 2024 году могут обогнать Россию и войти в число крупнейших экспортеров нефти в мире. Таике данные содержатся в прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА), сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что Соединенные Штаты вплотную приблизятся к Саудовской Аравии и станут доминантой в росте предложения на рынке нефти.
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Если все анонсированные экспортные проекты будут в итоге запущены, то США смогут экспортировать до 8,4 млн баррелей нефти в сутки к 2024 году.
Ранее сообщалось, что Венесуэла готова поставлять России нефть.