МЭА: США смогут обогнать Россию по экспорту нефти к 2024 году

США к 2024 году могут обогнать Россию и войти в число крупнейших экспортеров нефти в мире. Таике данные содержатся в прогнозе Международного энергетического агентства (МЭА), сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Соединенные Штаты вплотную приблизятся к Саудовской Аравии и станут доминантой в росте предложения на рынке нефти.

Реклама

Если все анонсированные экспортные проекты будут в итоге запущены, то США смогут экспортировать до 8,4 млн баррелей нефти в сутки к 2024 году.

Ранее сообщалось, что Венесуэла готова поставлять России нефть.