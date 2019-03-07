Гройсман призвал снизить зарплату главы «Нафтогаза»

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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что зарплата нового главы «Нафтогаз Украины» должна быть снижена в три раза. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, новый контракт главы «Нафтогаза» будет включать снижение заплаты, обязательство по развитию добычи газа и разукрупнение украинской ГТС.

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Он также добавил, что предыдущий глава компании Андрей Коболев получал около $2 млн в год.

Гройсман подчеркнул, что равнозначный менеджер получает в госкомпаниях европейских стран получает в четыре раза меньше.

Ранее сообщалось, что Коболев предсказал полную потерю газового транзита через Украину.