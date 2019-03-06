ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики

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Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила оценку роста глобальной экономики в 2019-2020 годы в промежуточном прогнозе по сравнению с ноябрьской оценкой, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ОЭСР.

Как отмечается, прогноз по мировому росту ВВП в 2019 году был понижен на 0,2% до 3,3%, в 2020 году — на 0,1% до 3,4%.

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«Глобальная экспансия продолжает терять импульс посреди повышенной политической неопределенности, устойчивой торговой напряженности», — подчеркнули в ОЭСР.

Вместе с этим был ухудшен прогноз экономического роста еврозоны. В 2019 году ожидаемый рост ВВП был снижен на 0,8% — до 1%, в 2020 — на 0,4% до 1,2%.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития России уточнило прогноз по ВВП и инфляции в 2020-2021 годы.