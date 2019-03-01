США расширили санкции против Венесуэлы

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В США решили расширить санкции против Венесуэлы. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на министерство финансов США в Вашингтоне.

Отмечается, что министерство финансов США ввело новые санкции против Венесуэлы в отношении шести человек, которых американская сторона считает причастными к нарушению «прав человека» и другим злоупотреблениям.

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Ранее сообщалось, что в США ввели санкции против губернаторов Венесуэлы.

В конце января американская сторона ввела санкции в отношении венесуэльской государственной нефтегазовой компании Petroleos de Venezuela (PDVSA).

До этого в минфине США добавили, что санкции против PDVSA будут сняты, если Мадуро объявит новые выборы в Венесуэле.