Рубль падает на фоне сообщений о санкциях США

Курс рубля падает на фоне появления официальной информации о новых санкциях США против России, курс доллара превысил 66 руб., евро — 75 руб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные торгов.

Курс доллара расчетами «завтра» на 18.15 мск рос на 31 коп., до 66,01 руб., курс евро — на 24 коп., до 75,07 руб.

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Таким образом, валюты обновляют максимумы с середины февраля на фоне повышения санкционных рисков.

Днем 27 февраля на сайте американского конгресса был размещен обновленный законопроект о дополнительных антироссийских санкциях.