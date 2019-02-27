В ФАС прояснили ситуацию с ценами на бензин после истечения соглашения с нефтяниками

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Глава Федеральная антимонопольная служба (ФАС) Игорь Артемьев прояснил ситуацию с ростом цен на топливо после того, как соглашение кабмина и нефтяников об их стабилизации истечет. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Артемьева, ожидать роста розничных цен на бензин не следует. Он добавил, что с момента заключения соглашения цены на нефть и их конъюнктура изменились, что положительно отразилось на внутреннем рынке.

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«Кроме того, маржа даже в рознице сейчас очень высокая у бензоколонок», — сказал Артемьев.

Он добавил, что по итогам года ожидается рост цен ниже инфляции.

Ранее министр энергетики России Александр Новак рассказал о ситуации с ценами на бензин.