Новак оценил потенциал конкуренции СПГ США с газом России в Европе

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Министр энергетики России Александр Новак в онлайн-интервью «Газете.Ru» заявил, что не видит потенциала конкуренции американского сжиженного природного газа (СПГ) с газом России на европейском рынке.

«Что касается конкурентоспособности, я не вижу в принципе потенциала конкуренции американского сжиженного природного газа, если говорить о рыночных подходах. У нас себестоимость добычи очень низкая, у нас инфраструктура в свое время создана и самортизирована», — сказал Новак.

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По его словам, американский СПГ может быть востребован там, где нет трубопроводного газа.

Он также добавил, что трубопроводный газ, если он уже поставляется, более конкурентоспособен.

Ранее Новак рассказал, на сколько России хватит запасов.