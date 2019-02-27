Новак оценил потенциал конкуренции СПГ США с газом России в Европе
Министр энергетики России Александр Новак в онлайн-интервью «Газете.Ru» заявил, что не видит потенциала конкуренции американского сжиженного природного газа (СПГ) с газом России на европейском рынке.
«Что касается конкурентоспособности, я не вижу в принципе потенциала конкуренции американского сжиженного природного газа, если говорить о рыночных подходах. У нас себестоимость добычи очень низкая, у нас инфраструктура в свое время создана и самортизирована», — сказал Новак.
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По его словам, американский СПГ может быть востребован там, где нет трубопроводного газа.
Он также добавил, что трубопроводный газ, если он уже поставляется, более конкурентоспособен.