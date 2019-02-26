Новак назвал способы борьбы с разбавленным бензином

Министр энергетики России Александр Новак в онлайн-интервью «Газете.Ru» прокомментировал случаи фальсификации топлива на автозаправочных станциях и рассказал о мерах по решению этой проблемы.

По его словам, Росстандарт в настоящее время внедряет единую государственную информационную систему для отслеживания движения нефтепродуктов от НПЗ до АЗС. Министр отметил, что такая система полностью исключит возможность использования некачественных продуктов.

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Новак также рассказал, что Минэнерго совместно с Минфином рассматривают возможность уплаты акциза на нефтепродукты не на оптовом звене, а на розничном — то есть автозаправками.

«Ведь сегодня автозаправки не уплачивают акциз, и это им позволяет заниматься махинациями, в том числе, как вы говорите, разбодяживать, разводить и продавать некачественный продукт. Платя акциз, у них просто не будет такой возможности, потому что тогда стоимость топлива будет совершенно другая», — пояснил Новак.

При этом министр подчеркнул важность обеспечения собираемости данного акциза на текущем уровне.

«Сейчас акциз проще взять с НПЗ взять — их не так много, — чем с 25 тыс. заправок, которые разбросаны по всей стране», — добавил Новак.

Ранее Новак рассказал о ситуации с ростом цен на бензин.