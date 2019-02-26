Reuters: российский танкер в обход санкций поставлял нефть в КНДР

Российский танкер не менее четырех раз передал топливо на судно из Северной Кореи, нарушив таким образом международные санкции против КНДР. Об этом сообщает Reuters со ссылкой двух членов экипажа этого танкера.

По имеющимся данным, поставки были осуществлены в период с октября 2017 года по май 2018 года. Утверждается, что по документам российский танкер направлялся в китайский порт Нинбо, однако на самом деле в нейтральных водах перелил топливо на борт северокорейского судна.

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Как отмечается, владелец танкера не ответил на запросы о комментариях по данному вопросу.

Ранее в СМИ уже появлялись сообщения о том, что Россия нарушает санкции против КНДР. Из-за этого США решили создать центр, отслеживающий перемещения кораблей, поставляющих нефтепродукты в КНДР в обход санкций.