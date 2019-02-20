Путин призвал расширить использование электронных виз

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Президент России Владимир Путин призвал расширить на российской территории использование электронных виз. Об этом он сказал во время послания Федеральному собранию.

По словам главы государства, иностранные туристы проявляются интерес к России, ее природе, культуре и историческим памятникам.

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«С учетом успешного опыта Чемпионата мира по футболу предлагаю шире применять электронные визы», — сказал Путин.

Он добавил, что визовые формальности для приезда туристов в Россию нужно упростить.

Ранее Путин предложил использовать механизм социальных контрактов для бедных граждан страны.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послания президента.