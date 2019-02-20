Путин призвал расширить использование электронных виз
Президент России Владимир Путин призвал расширить на российской территории использование электронных виз. Об этом он сказал во время послания Федеральному собранию.
По словам главы государства, иностранные туристы проявляются интерес к России, ее природе, культуре и историческим памятникам.
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«С учетом успешного опыта Чемпионата мира по футболу предлагаю шире применять электронные визы», — сказал Путин.
Он добавил, что визовые формальности для приезда туристов в Россию нужно упростить.
Ранее Путин предложил использовать механизм социальных контрактов для бедных граждан страны.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию послания президента.