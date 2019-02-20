ФНС увеличила перечисления налогов в консолидированный бюджет на 23%

Объем перечисления налогов в консолидированный бюджет в 2018 году вырос в годовом выражении на 23%, сообщил глава ФНС России Михаил Мишустин в ходе коллегии ведомства. По итогам года в консолидированный бюджет поступило 21,3 трлн руб. налогов. По словам Мишустина, более 400 млрд руб. поступлений обеспечено за счет улучшения налогового администрирования (в том числе выведения из «тени» новых субъектов и операций).

В федеральный бюджет поступило 11,9 трлн рублей, что на 30,2% выше показателя 2017 года.

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По данным ФНС, поступления налога на прибыль выросли на 24,6% до 4,1 трлн руб., НДС – на 16,4% до 3,6 трлн руб., НДФЛ – 12,4% до 3,7 трлн руб., налогов на имущество – на 11,7% до 1,4 трлн руб. Объем поступлений страховых взносов в годовом выражении увеличился на 10,6% до 6,4 трлн руб.

Налоговая задолженность за 2018 год снизилась на 10% и на 1 января 2019 года составила 1,9 трлн руб.

«Даже если вычесть разовое списание по Федеральному закону № 436-ФЗ от 28 декабря 2017 года, совокупная задолженность снизилась на 0,5%. Реального снижения долга удалось добиться впервые за пять лет», — отметил Мишустин.