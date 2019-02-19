Гуайдо рассказал $18 млн помощи Венесуэле от ЕС

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо сообщил в твиттере, что несколько стран ЕС согласились выделить более $18 млн для помощи стране.

«После нашей встречи с европейскими послами мы заявляем о выделении более $18 млн на гуманитарную помощь от Италии, Испании, Германии, Великобритании и Франции. Спасибо за поддержку нашей борьбы за жизни сотен тысяч венесуэльцев!» — написал Гуайдо.

Ранее Гуайдо заявил, что к 23 февраля он намерен собрать миллион волонтеров, которые помешают военным препятствовать доставке гуманитарной помощи в Венесуэлу.