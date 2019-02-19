Путин и король Саудовской Аравии обсудили ситуацию рынке нефти
Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на мировом рынке углеводородов и выразили готовность к дальнейшей координации, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Отмечается, что лидеры стран также обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества.
«При обмене мнениями по ситуации на мировых рынках углеводородов подтверждена готовность к продолжению координации между Россией и Саудовской Аравией», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Кроме того, стороны обсудили график предстоящих встреч представителей России и Саудовской Аравии на различных уровнях.
Ранее пресс-секретарь российского лидера ответил на вопрос о беседе Путина и саудовского короля по ситуации на рынке нефти.