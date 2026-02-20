Фигуристы Петросян и Малинин сделали совместное фото

Российская фигуристка Аделия Петросян и представитель США Илья Малинин сделали совместное фото. Снимком в своем Telegram-канале поделился журналист Константин Лесик.

Оба спортсмена были приглашены в качестве участников на вечер показательных выступлений, который состоится в субботу, 21 февраля.

Петросян во время показательных выступлений представит номер под песню певицы Шакиры.

По итогам короткой и произвольной программ Петросян набрала 214,53 балла и завершила соревнования на шестой позиции. В произвольной программе фигуристка допустила ошибку при исполнении четверного тулупа — недокрут и падение. Однако остальные элементы были выполнены успешно, а вращения и дорожка шагов получили максимальный, четвертый уровень сложности.

Американец Илья Малинин лидировал после короткой программы, набрав 108,16 балла. Однако в произвольном прокате он допустил ряд грубых ошибок, в том числе два падения и потерю одного из трех каскадов. В общей сумме он набрал за два выступления 264,49 балла и стал восьмым.

Ранее появилась информация, что Петросян хотела выступить с Петром Гуменником на гала-концерте ОИ-2026.