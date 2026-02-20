Зендая намекнула, что уже вышла замуж за «Человека-паука»

Актриса и певица Зендая намекнула, что уже могла выйти замуж за звезду «Человека-паука» Тома Холланда. Об этом пишет Daily Mail.

Очевидцы заметили 29-летнюю артистку на прогулке по Лос-Анджелесу с новым золотым кольцом на безымянном пальце.

Пока пара не комментировала слухи о браке.

Зендая подтвердила, что помолвлена с Холландом, на прошлогодней церемонии вручения премии «Золотой глобус». Позже в 2025 году она продемонстрировала кольцо с бриллиантом в 5 карат на специальном показе фильма «Претенденты» в Тихоокеанском центре дизайна в Лос-Анджелесе. По данным журналистов, украшение было сделано ювелиром Джессикой МакКормак из Новой Зеландии, которая сейчас проживает в Англии. Стоимость кольца оценивается более чем в $200 тысяч.

Ранее Роберт Паттинсон с помадой на губах снялся с Зендаей для глянца.