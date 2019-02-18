Шохин рассказал, когда бизнес ощутит темпы роста ВВП

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин в интервью «Газете.Ru» прокомментировал статику Росстата, которая показала рост российской экономики на 2,3%.

По его словам, разница в цифрах была не настолько большой, чтобы дать бизнесу и гражданам почувствовать, что ситуация изменилась.

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«Предварительная оценка роста была 1,6 - 1,7%, стала 2,3%. Это все равно те темпы роста, которые не дают бизнесу и гражданам почувствовать, что ситуация изменилась. Важнее, что пять лет у нас реально располагаемые доходы населения снижаются», — заявил Шохин.

По его словам, когда экономический рост будет превышать 2%, а еще лучше, если он выйдет на среднемировые 3,5%, тогда эти темпы будут ощутимы и для бизнеса, через рост инвестиционного и потребительского спроса.

«Мы находимся еще в ситуации высокой волатильности, связанной с конъюнктурой сырьевых, реализацией государственных или частных инвестиционных проектов. Для решения целей национальных проектов роста на 2% — мало», — отметил глава РСПП.

Ранее глава РСПП рассказал, что ждет Россию после новых санкций.

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