В Крыму решили вернуть активы Приватбанка, когда «рак на горе свистнет»

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Крымские власти отказались выплачивать компенсацию и возвращать активы украинскому Приватбанку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса.

По словам Фикса, украинский банк получит компенсацию от России, когда «рак на горе свистнет, то есть никогда».

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«После того, как этот банк ушел из Крыма, забрав вклады сотни тысяч крымских вкладчиков, ни о каком возврате активов и выплате компенсаций быть не может», — заявил Фикс.

Он отметил, что эти требования Приватбанка выглядят «цинично», особенно после того, как банк обманул сотни тысяч крымских вкладчиков.

Вкладчики Приватбанка, проживающие в Крыму, в 2014 году после воссоединения полуострова с Россией потеряли все свои сбережения, после чего государство возместило финансовые потери крымчан.

Ранее сообщалось, что в Совфеде отреагировали на иск Приватбанка.