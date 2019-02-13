Глава ФНС и гендиректор «Аэрофлота» представили премьер-министру Медведеву совместный цифровой проект

Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин и генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев представили в среду премьер-министру Дмитрию Медведеву цифровой проект «Витрина данных налогового мониторинга».

«Аэрофлот» еще в прошлом году для участия в налоговом мониторинге запустил цифровую платформу «Витрина данных» — новой форме контроля для крупнейших налогоплательщиков.

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Идеологом проекта выступила ФНС. На базе современных диджитал-решений «Аэрофлот» создал виртуальное «рабочее место» для взаимодействия с налоговыми органами. Теперь специалисты ФНС России имеют онлайн-доступ к детальным расшифровкам налоговой и бухгалтерской отчетности компании, вплоть до первичного документа.

Этот проект позволил компании оптимизировать трудозатраты и сократить издержки, рассказал гендиректор «Аэрофлота».

По его словам, за 2018 год число запросов налоговых органов снизилось на 33%, а количество бумажных документов для ФНС уменьшилось в четыре раза.

«Компания сумела сократить сроки подготовки годовой налоговой отчетности на два месяца. Мы не боимся проверок, мы экономим деньги, плюс мы сами видим, что сделали все правильно и у нас меньше налоговых рисков. Мы это показываем налоговой инспекции, которая тоже не задает лишних вопросов», - подчеркнул Савельев.

Проект «Витрина данных налогового мониторинга» удостоился высокой оценки экспертов и принес компании несколько престижных наград

Осенью 2018 года «Аэрофлот» получил совместную премию РСПП и компанииPwC за налоговый проект года, а уже в начале 2019 года профессиональное сообщество ИТ-директоров России Global CIO присудило «Витрине данных» победу в номинации «Информационные технологии для финансовой службы».