Глава Минтруда ответил на вопрос об индексации МРОТ в 2019 году

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Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что правительство не рассматривает дополнительную индексацию минимального размера оплаты труда (МРОТ) в текущем году, передает РИА «Новости».

По его словам, регионам нужно дать возможность сохранить текущую ситуацию в сфере оплаты труда.

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«Сейчас нужно дать регионам эту ситуацию нормально удержать, нормально разобраться в соотношениях между заработными платами», — сказал Топилин.

Он также напомнил, что в прошлом году было две «достаточно высокие» индексации МРОТ — с 1 января и с 1 мая. При этом министр заверил, что в дальнейшем МРОТ будет увеличиваться по мере роста прожиточного минимума.

Ранее сообщалось, что в России пересмотрят методику расчета прожиточного минимума.