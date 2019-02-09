Трамп похвалился спасением американской экономики
Президент США Дональд Трамп заявил, что во время его правления американская экономика была спасена от краха. Об этом он написал в твиттере.
По его словам, экономика страны остается сильной, несмотря на политику администрации экс-президента США Барака Обамы.
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«Если бы подобное мышление преобладало во время выборов 2016 года, США переживали бы депрессию прямо сейчас!», — подчеркнул Трамп.
Он также призвал не позволять демократам «одурачивать» себя.
Ранее сообщалось, что Трамп допустил превращение КНДР в «экономическую ракету».