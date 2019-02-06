В Кремле высказались об ограничениях для иностранцев на владение СМИ
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков высказался об ограничениях для иностранцев на владение СМИ. Об этом сообщает РИА «Новости».
Как отмечается, это произошло в ходе форума «Медиадень».
По словам представителя Кремля, это мировая практика.
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«Порог владения может отличаться, но сама по себе идея абсолютно правильная, она оправданная. СМИ имеют свободу слова, и помимо этого они имеют определенную ответственность», — пояснил Песков.
Он также добавил, что в России, по его мнению, нет цензуры.
Ранее Песков рассказал, будет ли писать мемуары.