Минфин США назначил дату прекращения покупок венесуэльской нефти

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Минфин США назначил 28 апреля крайним сроком для завершения действия контрактов на нефть из Венесуэлы. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, это решение обусловлено введением санкций США в отношении государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA.

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Как отмечается, США заблокировали активы и интересы компании в своей юрисдикции на $7 млрд.

Ранее СМИ рассказали, как Венесуэла может cнизить эффект от нефтяных санкций США.