Минфин США назначил дату прекращения покупок венесуэльской нефти
Минфин США назначил 28 апреля крайним сроком для завершения действия контрактов на нефть из Венесуэлы. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, это решение обусловлено введением санкций США в отношении государственной нефтяной компании Венесуэлы PDVSA.
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Как отмечается, США заблокировали активы и интересы компании в своей юрисдикции на $7 млрд.
Ранее СМИ рассказали, как Венесуэла может cнизить эффект от нефтяных санкций США.