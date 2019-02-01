НГ: возврат «последней мили» приведет к ухудшению экономических показателей страны

Вице-премьер Дмитрий Козак принял сторону Минэнерго в уже давно обсуждающемся вопросе дифференциации тарифа Федеральной сетевой компании (ФСК), пишет «Независимая газета».

В свою очередь, это может привести к дополнительной нагрузке в объеме более 40 млрд рублей для крупных потребителей.

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С учетом болезненности темы для бизнеса дальнейшее обсуждение вопроса будет вестись в закрытом режиме, сообщил «НГ» источник в одном из федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ), принимавших участие в совещании.

В конце 2013 года, в России был принят закон о поэтапной ликвидации «последней мили» – одного из видов перекрестного субсидирования в электроэнергетике. Однако в последние месяцы Минэнерго и «Россети» по сути продвигают инициативу, предусматривающую введение аналогичного по принципу механизма.

На фоне нарастающей неопределенности некоторые потребители продолжают строительство собственной генерации, заявляя о снижении сроков окупаемости подобных инвестпроектов.

При этом эксперты от регуляторов, анализируя последствия возврата «последней мили», отмечали, что реализация данной инициативы приведет к ухудшению положения отечественных промышленных предприятий и – по цепочке – экономических показателей страны.