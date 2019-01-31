ЦБ увидел угрозу финансовой стабильности в бурном росте потребкредитования

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что бурный рост потребительского кредитования угрожает финансовой стабильности и самим заемщикам. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Центробанк уделяет особое внимание регулированию потребительского кредитования.

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«Потребительский кредит должен помогать людям повысить качество жизни сегодня с учетом их возможности оплатить завтра, с тем, чтобы они не оказались в долговой яме», — сказала она.

Ранее сообщалось, что в России ограничили размер процентов по потребкредитам.