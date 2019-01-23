Экс-премьер Украины назвал страну «сырьевым придатком»

<img src="">

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что страна превратилась в «сырьевой придаток» более развитых стран. Об этом он написал на свой странице в фейсбуке.

Он добавил, что на экспорт идет в Европу «примитивное сырье» и сельскохозяйственная продукция.

Реклама

«Эти страны развиваются, а Украина деградирует», — констатировал Азаров.

Политик уточнил, что на продажу, в основном, идут недрагоценные металлы и продукты растительного происхождения.

Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады назвал Украину «наибеднейшей» страной в Европе.