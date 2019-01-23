Экс-премьер Украины назвал страну «сырьевым придатком»
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что страна превратилась в «сырьевой придаток» более развитых стран. Об этом он написал на свой странице в фейсбуке.
Он добавил, что на экспорт идет в Европу «примитивное сырье» и сельскохозяйственная продукция.
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«Эти страны развиваются, а Украина деградирует», — констатировал Азаров.
Политик уточнил, что на продажу, в основном, идут недрагоценные металлы и продукты растительного происхождения.
Ранее сообщалось, что депутат Верховной рады назвал Украину «наибеднейшей» страной в Европе.