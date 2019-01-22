Новак отменил поездку в Давос

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Глава Минэнерго России Александр Новак отменил поездку на Всемирный экономический форум в Давосе, передает ТАСС со ссылкой на министерство.

«Да, он не поедет», — сообщили в Минэнерго.

Отмечается, что на форуме у Новака была запланирована встреча с министром энергетики Саудовской Аравии Халидом аль-Фалихом, однако позднее стало известно, что последний не приедет в Давос.

Ранее сообщалось, что от участия в форуме решил отказаться российский предприниматель Олег Дерипаска. Он предпочел поездке в Давос рыбалку на Байкале.