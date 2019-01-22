Король Испании оценил роль России в процветании экономики

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Король Испании Филипп VI на приеме дипломатического корпуса в Мадриде заявил, что Россия играет важную роль в достижении стабильности и экономического процветания. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление монарха.

Король подчеркнул важное значение Восточного партнерства для Испании.

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«Политическая стабильность и экономическое процветание этого пространства принесут пользу всем его гражданам. В этом контексте Россия, без сомнения, является ключевым действующим лицом для достижения данной стабильности», — сказал Филипп VI.

По его словам, в этом направлении следует работать «сообща и без отдыха».

Ранее Путин поздравил с Новым годом королевскую семью Испании.