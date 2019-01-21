Минтруд не получал предложения об изменениях сроков новогодних каникул

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин рассказал, что в ведомство не поступало предложение об изменениях продолжительности новогодних праздников, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Отмечается, что на вопрос о том, как министр относится к идее изменения срока новогодних каникул, он не ответил.

Реклама

Глава комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что российским работодателям могут позволить самостоятельно принимать решение о продолжительности новогодних каникул.

Ранее сообщалось, что в Госдуме ответили на предложение по пересмотру новогодних каникул.