Глава Минстроя назвал стоимость установки газоанализаторов в России

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Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев рассказал, что установка в квартирах по всей стране газоанализаторов, оповещающих жильцов об утечке газа, обойдется примерно в 300 млрд рублей, предает РИА «Новости».

Отмечается, что установка системы контроля в квартирах России, оснащенных газовым оборудованием, будет стоить около 131 млрд рублей, а поквартирная установка обойдется в 300 млрд рублей.

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«Теперь надо определиться с источниками финансирования», — сказал Якушев.

Кроме того, министр надеется, что скоро будет принято постановление об увеличении доли одорантов в бытовом газе, чтобы жители смогли ощущать запах газа, в случае его утечки. А вот отказаться от газовых плит, по мнению Якушева, невозможно. Он считает, что перейти на электричество можно не везде и это слишком дорого.

Ранее сообщалось, что Минстрой обязал застройщиков устанавливать газовые датчики в домах.