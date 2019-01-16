Лавров рассказал о действиях России в случае отмены санкций

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции по итогам 2018 года заявил, что Москва в случае отмены введенных в ее отношении санкций немедленно ответит взаимностью. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

Глава МИД подчеркнул, что необходимо устранять совершенные вещи, «которые сейчас все или большинство признают ошибочными».

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«Мы ответим взаимностью, не сомневайтесь, это будет очень быстро», — заявил Лавров.

«Газета.Ru» ведет трансляцию пресс-конференции в режиме онлайн.