В Красноярских заказниках разрешили без счету отстреливать волков

На территориях заказников Балахтинского района Красноярского края разрешили неограниченный отстрел и отлов волков. Об этом говорится в приказе министерства экологии и рационального природопользования, сообщает «Красноярск онлайн».

Разрешение действует с 14 января до конца года.

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Как пояснили в красноярском охотнадзоре, это связано с тем, что в заказниках начали выпускать молодых косуль и маралов, которые были вскормлены в неволе и очень доверчивы, поэтому являются легкой добычей для волков.

Ранее сообщалось, что житель Хабаровска получил два года колонии за махинации с обезьянами и енотами.