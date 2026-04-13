МИД России анонсировал визит Лаврова в Китай

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 14-15 апреля совершит официальный визит в Китай. Об этом говорится на сайте российского дипведомства.

В МИД уточнили, что в рамках этого визита Лавров проведет переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И. Главы внешнеполитических ведомств обсудят широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества двух стран с акцентом на совместную работу в ООН, БРИКС, «Группе двадцати» и других организациях. Также ожидается обмен мнениями по ряду «горячих» тем, включая украинский конфликт и ситуацию на Ближнем Востоке.

До этого президент России Владимир Путин высоко оценил личные и политические качества председателя КНР Си Цзиньпина. По словам Путина, Си Цзиньпин бережно относится к истории своей страны и проявляет себя как «настоящий лидер крупной мировой державы, волевой руководитель, обладающий стратегическим мышлением и глобальным кругозором».

Глава государства отметил, что для Китая в нынешний сложный международный период особенно важно, что у власти находится именно такой руководитель. Он отметил, что Си Цзиньпин демонстрирует миру пример равноправного и взаимоуважительного диалога с зарубежными партнерами, а в России ценят его стремление к развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Москвой.

Ранее Путин оценил уровень экономических отношений РФ и Китая.

 
США заблокируют Ормуз, у льготников новая прибавка, а 40 тыс. астероидов сближаются с Землей. Что нового к утру 13 апреля
