В небе над Севастополем уничтожена воздушная цель

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над районом Херсонеса воздушную цель.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»), работает ПВО. Уже сбита 1 воздушная цель над морем в районе мыса Херсонес», — поделился глава города.

Развожаев посоветовал местным жителям покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

13 апреля Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО за ночь обнаружили и сбили 33 беспилотника ВСУ над регионами России.

5 апреля губернатор Севастополя сообщил, что над городом были сбиты пять воздушных целей.

Он уточнил, что цели были сбиты над морем в районе Северной стороны и мыса Фиолент. Их ликвидировали силы Черноморского флота РФ и противовоздушной обороны.

Ранее украинский БПЛА атаковал гражданский автомобиль в Брянской области.

 
США заблокируют Ормуз, у льготников новая прибавка, а 40 тыс. астероидов сближаются с Землей. Что нового к утру 13 апреля
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!