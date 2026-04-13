В небе над Севастополем уничтожена воздушная цель

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над районом Херсонеса воздушную цель.

«В Севастополе военные отражают атаку ВСУ (Вооруженных сил Украины. — «Газета.Ru»), работает ПВО. Уже сбита 1 воздушная цель над морем в районе мыса Херсонес», — поделился глава города.

Развожаев посоветовал местным жителям покинуть открытые пространства и оставаться в безопасных местах.

13 апреля Минобороны РФ сообщило, что дежурные средства ПВО за ночь обнаружили и сбили 33 беспилотника ВСУ над регионами России.

5 апреля губернатор Севастополя сообщил, что над городом были сбиты пять воздушных целей.

Он уточнил, что цели были сбиты над морем в районе Северной стороны и мыса Фиолент. Их ликвидировали силы Черноморского флота РФ и противовоздушной обороны.

Ранее украинский БПЛА атаковал гражданский автомобиль в Брянской области.