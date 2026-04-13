Москвич обчистил сейф семьи из Петербурга благодаря оставленному школьницей ключу

В Подмосковье мужчину задержали за кражу по инструкции мошенников в Петербурге
Житель подмосковной Балашихи стал фигурантом уголовного дела после того, как у семьи из Петербурга похитили миллионы рублей. Об этом сообщает «Осторожно, Петербург».

По данным Telegram-канала, на молодого человека вышли после того, как в полицию обратился отец 16-летней школьницы из Петербурга. Поверив мошенникам, несовершеннолетняя следовала их инструкциям и оставила в назначенном месте ключи от дома и сейфа.

После этого на место пришел 22-летний юноша, приехавший в город из Балашихи. Он забрал все ценности и деньги из сейфа в квартире, после чего скрылся. Всего семья лишилась более семи миллионов рублей.

Полицейские поймали москвича. В беседе с ними он рассказал, что переводил средства своим сообщникам. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

До этого в Приморском крае ребенок отдал ключи от сейфа неизвестным, представившимся специалистами спецслужб. В результате задержали 20-летнюю жительницу Москвы.

Ранее петербуржец по указанию мошенников распилил чужой сейф в Кемерове и украл миллион рублей.

 
Теперь вы знаете
США заблокируют Ормуз, у льготников новая прибавка, а 40 тыс. астероидов сближаются с Землей. Что нового к утру 13 апреля
